Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актрисы не стало в возрасте 84 лет.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина», — говорится в сообщении.

В театре назвали Чурсину любимой миллионами зрителей, единственной и неповторимой, настоящей героиней, великой русской драматической актрисой.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В детстве она мечтала стать балериной. Но однажды попробовала свои силы в школьном драмкружке и решила стать актрисой.

В 1959 году поехала поступать в Московский авиационный институт (МАИ) и решила попытать удачу в театральных вузах столицы вместе с подругой. Приятельницу не приняли, а Чурсина поступила Театральный институт имени Б. Щукина.

Еще студенткой дебютировала в кино в 1961 году. Она исполнила роль Зои в ленте «Когда деревья были большими».

В 1963 окончила институт. С тех пор активно работала. На ее счету более 114 ролей в кино. Среди них «Долгая дорога в дюнах», «Адъютант его превосходительства», «Угрюм-река» и «Следствие ведут знатоки».

В 1981 году получила звание народной артистки СССР. Также она удостоена Ордена Дружбы народов, Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Почета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла заслуженная артистка России Нина Марушина. Ей был 91 год.

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