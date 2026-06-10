Заявления больше не потребуются: страховую пенсию будут назначать автоматически

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

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Это нововведение относится и к тем, кому положен досрочный уход на отдых.

Страховые пенсии в России будут назначаться без личного обращения граждан. Соответствующий законопроект был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Страховые выплаты по старости будут назначаться автоматически. Эти нововведения относятся и к тем, кто уходит на пенсию досрочно, например, многодетные матери или родители детей с инвалидностью.

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», — прокомментировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ТАСС.

В июне пенсии повысят для двух категорий россиян.

Также 5-tv.ru писал о том, что страховая пенсия положена не всем. Для этого необходимо, чтобы совпали три условия: пенсионный возраст, страховой стаж и пенсионные баллы.

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