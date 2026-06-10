Аномальное пекло: когда спадет жара в Москве и регионе

Метеоролог Позднякова: аномальная жара в Москве и регионе продлится четыре дня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В ближайшее время ожидаются новые температурные рекорды.

Аномально жаркая погода с температурой выше плюс 30 градусов продержится в Московском регионе как минимум до 13 июня. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы действительно вступили в период очень жаркой погоды: дневная температура будет превышать отметку +30 градусов. До этого в летнее время, да и вообще с начала года, таких высоких значений не было», — пояснила специалист.

Позднякова добавила, что с сегодняшнего дня в Москве могут быть перекрыты абсолютные температурные максимумы. Новые рекорды погоды синоптики ожидают четыре дня подряд.

Ослабление жары прогнозируется ближе к концу недели с приходом атлантического циклона.

«Горячий юго-восточный ветер сменится северо-западным. Ночь на 14-е число останется довольно теплой: 14–19 градусов. А вот дневная температура понизится примерно на пять градусов. Мы ждем, что максимальные значения составят 22–27 градусов», — рассказала синоптик.

Несмотря на похолодание, среднесуточная температура воздуха в регионе все равно останется выше климатической нормы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сладкие газированные напитки и пакетированные соки, могут усиливать жажду вместо того, чтобы ее утолять. Поэтому в жаркую погоду рекомендуется выбирать обычную воду.

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