«Полное поражение»: Трамп заявил, что США уничтожили армию Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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По словам американского лидера, Тегеран ответит за то, что тянул с заключением мирной сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы уничтожили армию Ирана. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в собственной соцсети Truth Social.

«Иранская армия — в полной разрухе. Большей ее части, например, военно-морского флота и военно-воздушных сил, больше не существует — Иран потерпел полное поражение <…> Задира Ближнего Востока МЕРТВ!!!» — написал Трамп.

Американский лидер заявил, что Тегеран только говорит, но ничего не делает. По его мнению, Иран слишком долго тянул с заключением выгодной для них сделки и теперь ему придется заплатить за это.

В ночь на 10 июня американские военные нанесли новые удары по территории исламской республики. Ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) армии США атаковали иранские радиолокационные комплексы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Иран заявил, что взрывы раздались в городе Джаск в южной части страны, а также в портах Аббас и Кешм.

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