Копите силы и создавайте гармонию: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 июня

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 15 по 21 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Насыщенная энергетически неделя: начинается с чистого листа, с новолуния. А завершается летним солнцестоянием, переходом из янского полугодия в иньское. Нас ждет самый длинный день, в котором зарождается ночь. По одному из фундаментальных принципов восточной философии: достигая своего абсолюта, нечто начинает превращаться в свою противоположность. Ну или так: счастье зарождается в беде, и наоборот. Эта мысль очень помогает в трудную минуту. Постарайтесь ничего не планировать на конец недели — начиная с четверга дни идут более подходящие для того, чтобы слушать, а не говорить, созерцать, но не действовать.

Понедельник, 15 июня 2026 года

День Стальной обезьяны

5-tv.ru

Новолуние в начале недели проходит в счастливых звездах. Его поддерживает энергия Луны в благоприятном созвездии Сети. Оно помогает привести начатые дела к гармоничному результату, дает удачу свыше, подходит для строительства и романтических встреч и событий. Наполняет жизненными силами, поэтому подойдет и для восстанавливающих процедур. Этот день обладает очень позитивными показателями благодаря структуре зеленого дракона, одной из лучших структур в китайской системе военной астрологии. Он хорош и для решения денежных вопросов. Но новолуние обладает нерасторопными энергиями, которые не могут дать сильную поддержку. Это точка, где энергии только начинают свое течение, поэтому здесь хорошо намечать старты, делать первый аккорд, задавать вектор движения.

Совет книги перемен: 29, двойная ловушка, Стратегия разрыва порочного круга.

Образ этой гексаграммы — тайна, которая пока не раскрыта. Основной ее совет — довериться интуиции и искать путь через препятствия. Сохраняя внутреннюю искренность и гибкость.

Вторник, 16 июня 2026 года

День Золотого петуха

5-tv.ru

Благоприятный день с умеренными энергиями. Если ваши конкуренты оказались далеко впереди и вам кажется, что в чем-то неплохо было бы их нагнать, этот день идеально подходит для действий в этом направлении. Офицер дня баланс поможет вам привести противодействующие силы к равенству. Это очень хороший день для того, чтобы вводить оппонентов в заблуждение, вносить смуту в ряды противника, благодаря созвездию Клюва, в котором оказывается Луна. В такой день допустимо проходить медицинские осмотры, назначать первый визит к врачу.

Совет книги перемен: 62, малая чрезмерность. Стратегия внимательности в мелочах

Из маленьких деталей строится большой успех, старайтесь продумывать свои ходы до мелочей, и удача вам улыбнется.

Среда, 17 июня 2026 года

День Водной собаки

5-tv.ru

Получает энергию созвездия Ориона, одного из самых позитивных созвездий Лунного цикла. Хорошее время для путешествий, применения формул феншуй, переговоров, знакомств, отличный день для приобретения долгосрочных активов. Энергии дня способствуют сотрудничеству и лояльности. Благоприятная структура также дает надежду на то, что начатые сегодня дела будут стабильными, постоянными и долгосрочными

Совет книги перемен: 45, собирание. Стратегия накопления сил. В отношениях с людьми поддерживайте открытый и дружелюбный диалог, ищите союзников и набирайтесь сил.

Четверг, 18 июня 2026 года

День Водной свиньи

5-tv.ru

А дальше неделя решила уйти в штопор. Начиная с четверга, энергии принуждают нас с галопа перейти на режим медитативного прогулочного шага. День истинной потери делает все инициативы бессмысленными, пустыми и бесполезными. Всё начатое сегодня рискует быть тратой времени. В такой день лучше всего отдыхать. Структура также не слишком дружелюбно называется: расклад войны с вратами смерти и звездой болезней. Ничего хорошего от активности в этот день ждать не приходится. К тому же это последний день 60-дневного цикла цзяцзы, вся энергия у него стагнирующая и вялая.

Совет книги перемен: 23, соскабливание. Стратегия самоанализа в кризисной ситуации. Лучшее время для того, чтобы уйти в тень и проанализировать пройденные этапы и ошибки.

Пятница, 19 июня 2026 года

День Деревянной крысы

5-tv.ru

День разрушителя года и месяца пытается возражать большим могучим энергиям и терпит сокрушительное поражение. Крайне негативное созвездие Духа покровительствует духам умерших. Даст поддержку только молитвам заупокой. Обладает вредоносной энергией, излишне активным может внушить страх и неуверенность в своих силах.

Совет книги перемен: 2, земля. Стратегия воплощения замысла. Сосредоточьтесь на текущих делах. Уделяйте время семье, дому, заботьтесь о близких. Не форсируйте события.

Суббота, 20 июня 2026 года

День Деревянного быка

5-tv.ru

Последний день янского полугодия, обладает слабыми энергиями, собирает негативные созвездия, а Луна оказывается в 24 стоянке Ивы, символе слёз, наказаний, заключения, тревожности. Не подходит ни для каких важных дел, плохо скажется на свадьбе, соглашениях, заключенных в такой день, приобретения и инвестиции не принесут ожидаемых результатов. Лучше всего провести его в тишине и решении мелких бытовых задач.

Совет книги перемен: 21, кусание насквозь. Стратегия решительных действий. Следите за тем, чтобы не изолироваться от окружающих из-за чрезмерной сосредоточенности на проблеме.

Воскресенье, 21 июня 2026 года

День Огненного тигра

5-tv.ru

Встретить рассвет в день солнцестояния — обрести силы и здоровье на весь год. Загадайте желание — и оно обязательно сбудется. В 11:24 мск будет пиковая фаза летнег солнцестояния. Это магический день года. Обязательно используйте его энергии для того, чтобы провести программирующие практики. Лучшим временем для этого будет 11:00 по Москве. Постарайтесь провести этот день на природе. Либо загородом, либо найдите полчасика на прогулку в парке. Но если не получится — не беда, постарайтесь мысленно настроиться на ритмы крупных астрономических событий. Найдите несколько минут посидеть и подумать о том, как бы вы хотели провести ближайшие полгода и каких целей хотели бы за это время достигнуть.

Совет книги перемен: 37, семейный человек. Стратегия семейных отношений. Создавайте гармоничную обстановку вокруг себя. Это время укреплять домашний очаг, налаживать связи и порядок без потери человечности.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июнь 2026 года.

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