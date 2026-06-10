«Пусть берет псевдоним»: Долина наотрез отказалась помогать внучке в карьере
Лариса Долина не собирается способствовать продвижению внучки в карьере
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Александра намерена отказаться от фамилии знаменитой бабушки ради самостоятельной карьеры.
Внучка Ларисы Долиной, 14-летняя Александра Миончинская, приняла решение строить музыкальную карьеру под псевдонимом, чтобы ее не воспринимали лишь как родственницу легендарной певицы. Об этом артистка рассказала в интервью 5-tv.ru.
«Сашка моя, она говорит: «Бабушка, не переживай и не обижайся, если вдруг я захочу пойти по твоему пути — возьму псевдоним“», — процитировала Долина слова девочки.
По словам певицы, она не собирается продвигать внучку сама, однако готова дать практический совет, если он понадобится.
«Если ей понадобится просто моя практическая помощь, какой-то совет — обязательно дам, но двигать ее никуда не собираюсь сама», — твердо заявила Долина.
Внучка знаменитой певицы уже окончила музыкальную школу с красным дипломом, и в качестве награды ее отец вместе с ней отправился в путешествие к Азовскому морю.
Ранее, в январе этого года, Долина уже говорила, что Саша сознательно не хочет прятаться за спиной звездной бабушки.
«Сейчас уже говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмет псевдоним, чтобы ее не сравнивали со мной, потому что мы разные», — подчеркивала артистка.
Александра с детства увлечена музыкой, уже выступала на сцене Кремля и принимала участие в телешоу «Две звезды. Отцы и дети».
Матерью Александры является единственная дочь певицы Ангелина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина впервые подтвердила хирургическое вмешательство на позвоночнике и рассказала, что в палате ее поддерживала только дочь.
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