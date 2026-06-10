«Пусть берет псевдоним»: Долина наотрез отказалась помогать внучке в карьере

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Александра намерена отказаться от фамилии знаменитой бабушки ради самостоятельной карьеры.

Внучка Ларисы Долиной, 14-летняя Александра Миончинская, приняла решение строить музыкальную карьеру под псевдонимом, чтобы ее не воспринимали лишь как родственницу легендарной певицы. Об этом артистка рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Сашка моя, она говорит: «Бабушка, не переживай и не обижайся, если вдруг я захочу пойти по твоему пути — возьму псевдоним“», — процитировала Долина слова девочки.

По словам певицы, она не собирается продвигать внучку сама, однако готова дать практический совет, если он понадобится.

«Если ей понадобится просто моя практическая помощь, какой-то совет — обязательно дам, но двигать ее никуда не собираюсь сама», — твердо заявила Долина.

Внучка знаменитой певицы уже окончила музыкальную школу с красным дипломом, и в качестве награды ее отец вместе с ней отправился в путешествие к Азовскому морю.

Ранее, в январе этого года, Долина уже говорила, что Саша сознательно не хочет прятаться за спиной звездной бабушки.

«Сейчас уже говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмет псевдоним, чтобы ее не сравнивали со мной, потому что мы разные», — подчеркивала артистка.

Александра с детства увлечена музыкой, уже выступала на сцене Кремля и принимала участие в телешоу «Две звезды. Отцы и дети».

Матерью Александры является единственная дочь певицы Ангелина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина впервые подтвердила хирургическое вмешательство на позвоночнике и рассказала, что в палате ее поддерживала только дочь.

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