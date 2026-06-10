Таинственный Камень желаний оборвал след пропавшей семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Спасатели прочесали более 50 квадратных километров тайги, но найти туристов пока не удалось.

Следователи и спасатели завершили новую масштабную фазу поисков семьи Усольцевых, которые таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье еще в сентябре 2025 года, и теперь основной версией их рокового маршрута стал мистический «Камень желаний». Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на участников поисковой операции.

Изначально считалось, что супруги и их пятилетняя дочь отправились к популярной скале Буратинка. Однако стройная картина рассыпалась, когда выяснилось — другие туристы, вышедшие на тропу с разрывом всего в полчаса, так и не встретили пропавших ни на подъеме, ни на спуске.

Разгадку подсказали разговоры самой Ирины Усольцевой. Женщина незадолго до похода живо интересовалась необычным объектом — «камнем желаний», который находится как раз по пути к скале Мальвинка.

Этот камень гиды описывают как небольшой треугольный валун, не представляющий исторической ценности. Однако среди путешественников он быстро оброс легендами, и вскоре на нем появились ленточки, монеты и записки с сокровенными просьбами. Вероятно, именно желание загадать что-то важное и заставило семью свернуть с безопасной тропы.

Смена маршрута могла стать фатальной.

Тропа на Мальвинку сложнее и гораздо менее людная. Там нет связи, а рельеф усыпан курумником. В день исчезновения погода взбесилась — утреннее солнце и почти летнее тепло к полудню сменились ливнем, шквалистым ветром и стремительным похолоданием до заморозков.

Семья с маленьким ребенком, решившая сымпровизировать, могла угодить в смертельную ловушку.

При этом профессиональный альпинист и волонтер Алексей Кулеш, обследовавший этот район, считает, что заблудиться именно на тропе очень трудно из-за отличной разметки, а сам маршрут назвал логичным и прямым.

Тем не менее, несмотря на обследование пещер у Мальвинки и десятков квадратных километров горной тайги с привлечением кинологов и дронов, найти ни тел, ни личных вещей семьи пока не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на месте пропажи семьи Усольцевых были найдены следы медведей и личные вещи, которые в настоящий момент изучаются экспертами.

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