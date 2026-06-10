В Кремле сообщили, что Путин пока не планирует встречаться с Пашиняном

Песков: Путин пока не планирует встречаться с Пашиняном

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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До объявления официальных итогов голосования в Армении сохраняется неопределенность, поэтому вопрос будет прорабатываться позже.

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам официального представителя Кремля, конкретных договоренностей о такой встрече нет. При этом Песков отметил, что вопрос может быть проработан двумя сторонами позже, после завершения всех процедур, связанных с парламентскими выборами в Армении.

«Пока точных договоренностей никаких нет», — подчеркнул Песков.

К тому же он напомнил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении должна объявить официальные итоги голосования 14 июня. До этого же момента сохраняется неопределенность, поскольку в выборах участвовали разные политические силы, звучали заявления о нарушениях, а отдельные участники намерены оспаривать результаты.

Песков также отметил, что в связи с этим возможны пересчеты и другие процедуры. По его словам, до их завершения Пашинян будет занят внутриполитическим процессом.

«До завершения премьер-министр занят этим процессом», — заявил представитель Кремля.

После урегулирования всех спорных вопросов решение о возможной встрече, как уточнил Песков, будет приниматься на двустороннем уровне.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. В голосовании участвовали 18 политических сил. По предварительным итогам, партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,82% голосов. Такого результата недостаточно для самостоятельного формирования правительства. Однако партия может получить необходимое число мест за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о прошедших выборах в Армении.

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