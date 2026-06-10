Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

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По мнению политика, для убеждения премьера Британии уйти не нужны похищения — достаточно донести волю народа.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратился к внеземным цивилизациям с необычным призывом — помочь донести до британского премьера Кира Стармера мысль о необходимости его отставки. Об этом он написал в соцсети Х.

Парламентарий пояснил, что для достижения цели нет нужды в зондировании или насильственных методах. По его словам, инопланетным силам достаточно просто показать главе кабинета министров истинное отношение к нему народа и открыть глаза на то, что именно его уход способен подарить западной цивилизации надежду.

Ранее сам Стармер категорически отверг требования коллег-депутатов покинуть пост.

«Я не собираюсь бросать работу, для которой меня избрали в июле 2024 года», — заявил он.

Политик подчеркнул, что намерен возглавлять правительство и в ближайшие годы, проигнорировав призывы Палаты общин сложить полномочия.

Давление на Стармера усилилось на фоне тяжелейшего политического кризиса в Соединенном Королевстве. Возглавляемая им партия провалилась на недавних выборах, показав наихудший результат за полвека. Избиратели отвернулись от правящей силы, сделав ставку на тех, кто обещал урезать финансирование Киева и перенаправить ресурсы на решение внутренних британских проблем.

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