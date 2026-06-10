Где живут актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко после тайной свадьбы
Порошина и Бойко после тайной свадьбы живут в квартире актрисы
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Большую часть времени они проводят не в столичной квартире, а за городом.
После новости о тайном браке актеров Марии Порошиной и Ярослава Бойко появились подробности их совместного быта. Издание Super.ru сообщило, что Бойко переехал к возлюбленной.
Инсайдер подтвердил, что давние слухи о романе между звездами фильма «Всегда говори «всегда» полностью оправдались, и теперь пара живет вместе.
Супруги живут в трехкомнатной квартире Порошиной в Москве. Однако большую часть времени пара проводит не в столичной квартире, а в загородном доме актрисы. На строительство этого дома у Порошиной ушло более 17 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщили о женитьбе звезд. Бывший муж актрисы, режиссер Гоша Куценко, в эфире ток-шоу подтвердил факт бракосочетания. Он дал понять, что поддерживает пару, так как считает себя «за друзей». Куценко также раскрыл, что лично присутствовал на их свадьбе.
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