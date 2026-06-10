«Победил свой народ»: в Армении резко высказались о будущем страны после выборов

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Правящая партия шла на голосование с программой, которая ведет к разрушению национальной идентичности.

Победа партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в стране стала результатом давления, ошибок оппозиции и манипуляций во время кампании. Об этом в беседе с EADaily заявил лидер Прогрессивной центристской партии «Альянс», бывший депутат парламента Армении Тигран Уриханян.

По его словам, Пашинян «победил» не политических соперников, а собственный народ. Как пояснил эксперт, правящая партия фактически шла на выборы с программой, которая ведет к разрушению национальной идентичности, давлению на Армянскую Апостольскую церковь, уступкам по территориям и ослаблению демократических институтов.

«Предатель Никол Пашинян „победил“ на выборах свой же народ, по сути, пообещав развалить Армению», — заявил Уриханян.

Также политик отметил, что с учетом невыполненных обещаний последних лет, последствий войны, утраты Арцаха и роста внешнего долга, электоральный потолок Пашиняна не мог быть выше 30%. Однако, добавил Уриханян, власти получили дополнительные голоса за счет административного ресурса, давления на бюджетников, крупных финансовых возможностей, работы в медиаполе и спекуляций на антироссийских настроениях.

Ошибки оппозиции на выборах в Армении

Отдельно Уриханян раскритиковал армянскую оппозицию. По его словам, политические силы, которые действительно рассчитывали на победу, должны были заранее контролировать списки избирателей. Как он заявил, именно отсутствие такой работы позволило властям получить дополнительное преимущество.

«Именно махинации со списком избирателей позволили властям добавить себе минимум 7−8% голосов», — сказал он.

Еще одной ошибкой оппозиции Уриханян назвал неспособность занять несколько важных электоральных ниш. По его мнению, в кампании не хватило сил, которые могли бы выступать с ультрарадикальных, ультрапророссийских, ультраантитурецких позиций, а также с позиции активной уличной борьбы. Он пояснил, что запрос на такие политические предложения в обществе был, но остался невостребованным.

К тому же политик заявил, что у Пашиняна получилось использовать антироссийские настроения части общества. По словам Уриханяна, власти и связанные с ними политтехнологи смогли направить это недовольство в пользу правящей партии, хотя сам Пашинян во время кампании говорил о братских отношениях армянского и русского народов и не обещал пересмотра армяно-российских связей.

Оппозиция, по мнению эксперта, не смогла убедительно объяснить избирателям, что способна восстановить отношения с Россией, в том числе торгово-экономические. В результате чего недовольство предпринимателей, экспортеров и занятых в сельском хозяйстве граждан было преобразовано в голоса за власть.

Кроме того, бывший депутат указал на слабый контроль за подсчетом голосов. Он заявил, что оппозиция говорит о массовых нарушениях и фальсификациях, но должна была представить видеоматериалы с участков, протоколы с подписями и печатями, а затем сопоставить эти данные с цифрами Центральной избирательной комиссии.

«Ведь именно здесь кроется неограниченная возможность оспаривания результатов!» — подчеркнул Уриханян.

Что ждет Армению в дальнейшем

Последующее развитие ситуации будет зависеть от действий оппозиции. Уриханян считает, что отказ от мандатов мог бы привести к тяжелому политическому кризису и, при массовом народном движении, к смене власти. В противном случае, как отметил политик, оппозиционные силы просто отправятся в парламент и будут противостоять инициативам власти в его стенах.

Ранее стало известно, что Кремль пока не планирует поздравлять Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» после объявления итогов выборов. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сначала важно дождаться официальных результатов и заключений, поскольку поступало много сообщений о нарушениях.

«Важно дождаться официальных результатов. Там было много непонятных моментов», — сказал Песков.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. В них участвовали 18 политических сил. По итогам голосования партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,82% голосов. Этого результата недостаточно для самостоятельного формирования правительства, однако партия сможет получить нужное число мест за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов партий, не прошедших в парламент.

Второе место занял блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с результатом 23,28%. Третьим стал альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 9,93%.

Представители оппозиции заявляли о многочисленных нарушениях. В «Сильной Армении» говорили о подозрительных данных в списках избирателей, а Карапетян сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции. В партии «Армения» утверждали, что власти использовали выборные карусели, запугивали граждан и пытались влиять на их волеизъявление.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что выборы прошли при сильном давлении на оппозицию и вмешательстве западных стран.

«Беспрецедентное давление на оппозицию. <…> И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов», — отмечала дипломат.

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также обращали внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после победы Пашиняна на выборах Международный валютный фонд выделил Армении 25 миллионов долларов.

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