Месть за кота: в Петербурге мужчина сжег пять автомобилей

В Петербурге мужчина сжег пять автомобилей в отместку за сбитого кота

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Telegram/Петербургская полиция/spb_police78; 5-tv.ru

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Животное попало под колеса одной из машин, когда гуляло во дворе.

В Санкт-Петербурге мужчина поджег автомобиль в качестве мести за сбитого кота. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге минивэна Hyundai Н1. Инцидент произошел на парковке 11 января в два часа ночи.

«8 июня в 16:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме № 7 по Дунайскому проспекту сотрудниками угрозыска Московского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 66-летний неработающий житель указанного дома», — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия полностью выгорели пять автомобилей, еще одно транспортное средство получило частичные повреждения. Все пострадавшие подали заявления в полицию. После проведения пожарно-технической экспертизы было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемый свою вину признал. Он пояснил, что совершил поджог ради мести за своего кота. Животное было сбито, когда гуляло во дворе.

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