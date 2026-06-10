Пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» распустили «тюльпан» над Финским заливом

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Авиашоу открыло Военно-морской салон в Петербурге.

Рев авиационных двигателей в эти минуты раздается в небе над Финским заливом. С выступления пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» в Кронштадте стартовал Военно-морской салон.

Над заливом распустился «тюльпан»! Именно так называется этот элемент программы. Увидели зрители и другие сложные перестроения в воздухе и фигуры высшего пилотажа.

А впереди — показ вооружений и военной техники. С достижениями нашего оборонного комплекса можно ознакомиться на территории комплекса «Остров фортов» и в Средней гавани. На этот раз форум собрал представителей около 200 российских предприятий и зарубежных компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) завершился рекордными показателями: сумма соглашений превысила 6,6 триллиона рублей, подписано более 1000 контрактов.

Форум посетили свыше 24 тысяч человек из разных стран. Статус страны-гостя в этом году был у Саудовской Аравии, с которой подписано более 30 соглашений по энергетике, образованию и туризму. Несмотря на санкционное давление, в форуме участвовали бизнесмены и политики из Евросоюза и США.

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