В Калмыкии прощаются с Героем России Нараном Очир-Горяевым

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Командир штурмовой роты освобождал Северск в ДНР, за что и получил «Золотую Звезду».

В Калмыкии сегодня прощаются с Героем России, офицером который для многих стал примером мужества — Нараном Очир-Горяевым. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. С первых дней СВО он был на передовой, шел в атаку на самых сложных направлениях.

Именно Очир-Горяев докладывал президенту об особенностях освобожения Северска. А во время «Прямой линии» сообщил о зверствах ВСУ. О человеке, который защищал свою Родину — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Наран Очир-Горяев был настоящим степным богатырем: из обычного мальчишки из прикаспийской Лагани, мечтавшего о хоккее и читавшего наизусть Пушкина, он вырос в одного из самых отважных командиров современности, пилотируя свой путь от рядового водителя до Героя России.

«При возможности на полигоне, когда бывает, передаю постоянно опыт. Рассказываю, как брали, что надо, как делать правильно, чтобы выжить и выполнить боевую задачу. Без этого никак. Все ждут, а не надеются. Я вижу по глазам», — говорил он в одном из интервью.

Это последнее интервью, записанное с героем. 5 июня 2026 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО старший лейтенант погиб.

Начинал он с самых низов: в 2022 году майор полиции, госавтоинспектор, прошедший командировки в Дагестане и Чечне, записался добровольцем. На фронте сменил штурвал патрульной машины на руль «буханки» — был рядовым водителем, затем штурмовиком, шаг за шагом завоевывая авторитет своей хваткой. Вскоре Наран дорос до командира штурмовой роты, возглавив 157 бойцов.

— Я родом из Калмыкии, начинал свой путь с Соледара. Прошел путь от простого штурмовика до командира штурмовой роты.

Его главный подвиг — освобождение Северска в декабре 2025 года. Это была задача невероятной сложности: открытая простреливаемая местность и превосходство противника в дронах. Но всего за несколько дней рота Нарана Очир-Горяева освободила более 80 зданий и уничтожила 36 опорных пунктов противника — и все это с минимальными потерями среди личного состава. Это было признано почти уникальным результатом.

«Местность была открытая, было максимальное отсутствие естественных укрытий, поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно. И задача эта была выполнена: накопились под носом у противника, я считаю, скрытно, и ждали приказа о наступлении штурмовых действий», — рассказывал Очир-Горяев.

Именно за эту операцию 17 декабря 2025 года Владимир Путин лично вручил ему «Золотую Звезду» Героя России. А спустя два дня вся страна увидела скромного офицера в прямом эфире, где он рассказывал президенту о тяжелейших фронтовых буднях. Глава государства трижды встречался с Нараном и высоко ценил его профессионализм.

— Все звонят, поздравляют. Тишина: воевал, бегал, стрелял. Появились сразу звонки со всей страны, поздравляют. Было очень приятно тогда.

Казалось бы, слава и высокое звание открывали перед ним другие дороги.

Последний раз глава Калмыкии Бату Хасиков предлагал ему место в своей команде. Он услышал в ответ фразу, которая становится завещанием для настоящего воина: «Я должен быть с пацанами до конца, до победы».

Он остался верен своим бойцам, своему долгу — и погиб на передовой, до конца исполнив клятву.

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