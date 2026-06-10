Спонсора украинских неонацистов задержали в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Он переводи деньги организации, которая действовала под видом благотворительного фонда.

Кадры операции в Петербурге. Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который переводил деньги украинским неонацистам.

На допросе задержанный признался, что перевел деньги на счета организации, которая действовала под видом международного благотворительного фонда. А на самом деле была связана с министерством обороны Украины.

Сейчас «спонсор» боевиков находится под арестом. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб. Мужчину завербовали через популярный иностранный мессенджер. По информации ведомства, он передавал противнику сведения о российских военных, а в дальнейшем по заданию куратора должен был следить за их семьями.

Задержанный отправлен под стражу, ему грозит пожизненный срок по статье о государственной измене.

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