В Москве пытались подорвать сотрудника научно-производственного предприятия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Девушка забрала взрывчатку из тайника, парень закрепил ее на машине и установил трекер.

Попытка убийства сотрудника одного из столичных научно-производственных предприятий с использованием взрывного устройства была предотвращена на улице Введенского в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, юная фигурантка, выполняя указания анонимных кураторов, извлекла из оборудованного схрона взрывчатку и передала ее своему ровеснику. Тот смонтировал опасный груз на автомобиль, а также закрепил на нем GPS-маячок для отслеживания передвижений. Благодаря слаженной работе оперативников, трагедии удалось избежать — никто не пострадал.

Оба несовершеннолетних задержаны.

Следствие возбудило уголовное дело, в том числе по статье о покушении на убийство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и выясняется, кто именно стоял за действиями подростков.

Ранее 5-tv.ru писал, что утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взлетел на воздух автомобиль BMW X3 — водитель, которого вытащили из горящей машины очевидцы, позже скончался от множественных ранений.

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