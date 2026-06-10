Захарова анонсировала публикацию адресов производств БПЛА для Киева в Канаде

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Москва будет учитывать новые обстоятельства в своем военно-политическом планировании.

Россия опубликует адреса производств беспилотников для Украины, размещенных в Канаде, и оставляет за собой право на ответные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, Москва будет учитывать новые обстоятельства в своем военно-политическом планировании. Дипломат подчеркнула, что Россия оставляет за собой право на соразмерный ответ в связи с действиями Оттавы.

«Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что Канада, несмотря на заявления о нейтральности в украинском конфликте, фактически стала его полноценным участником. По ее словам, это произошло после того, как канадские власти допустили размещение на своей территории производств беспилотников для нужд Киева.

Также Захарова добавила, что подобные шаги Оттавы не останутся без внимания Москвы. Российская сторона намерена учитывать участие Канады в производстве военной техники для Украины при дальнейшей оценке ситуации.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что договоренности о выпуске дронов для Киева на канадской территории являются проявлением антироссийского курса Оттавы. По его словам, такие решения говорят о стремлении Канады продолжать поддерживать конфликт на Украине.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Кремле снова напомнили киевскому режиму о последствиях атак по регионам России.

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