СК: пропавшую девочку в Нижневартовске похитил и удерживал местный житель

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Подозреваемый мужчина привез ребенка к себе домой и заставлял выполнять его требования.

Десятилетнюю девочку, которую два дня искали в Нижневартовске, похитил и удерживал местный житель. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, подозреваемый мужчина запугал ребенка и заставлял выполнять его требования. Затем он на личном автомобиле привез девочку к себе домой и незаконно удерживал ее там до момента освобождения.

«Фигурант запугал девочку, приказывая выполнять его требования. На личном автомобиле он привез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал до освобождения потерпевшей», — отметили в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело о похищении.

До этого, писал 5-tv.ru, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские Ханты-Мансийского автономного округа нашли пропавшую девочку живой.

По ее словам, мать ребенка обратилась в дежурную часть УМВД по Нижневартовску вечером 8 июня, около 23 вечера. Женщина рассказала, что дочь ушла гулять на городское озеро и не вернулась домой.

После заявления на поиски немедленно подняли весь личный состав полиции города. Благодаря оперативным действиям ребенка получилось обнаружить в квартире жилого дома.

В МВД уточняли, что внешних телесных повреждений у девочки не выявили. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы передадут по подследственности.

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