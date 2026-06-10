В Грозном автомобиль на высокой скорости влетел в пожарное депо: есть погибшие
Два сотрудника МЧС погибли при ДТП в Грозном
Фото: © РИА Новости/Владимир Никонов
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В результате удара пострадали шесть сотрудников МЧС.
Два сотрудника МЧС погибли в результате ДТП в Грозном, еще четверо получили ранения. По данным источника 5-tv.ru, автомобиль на высокой скорости врезался в здание депо пожарной части.
Авария произошла на улице Мохаммеда Бен Зайеда Аль Нахайяна, 8. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего машина въехала в здание подразделения МЧС.
В результате удара пострадали шесть сотрудников ведомства. Двое из них скончались на месте от полученных травм.
Еще четверых пострадавших доставили в больницу. Состояние двух раненых медики оценили как тяжелое. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, почему водитель потерял управление и на большой скорости врезался в пожарное депо.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, пьяный водитель в Чите протаранил толпу людей около ночного клуба. На автомобиле BMW он наехал на женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.
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