Захарова назвала варварским актом атаку ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru

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Запад набил руку в уничтожении исторических памятников на своей территории, теперь приступил к нашей.

Запад руками киевского режима пытается уничтожить свидетельства своих поражений. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854-1855».

Она напомнила, что автором панорамы является живописец Франц Рубо. Захарова добавила, что «Оборона Севастополя» — это всемирно известное произведение искусства. Оно посвящено ключевому сражению Крымской войны, штурму Малахова кургана в 1855 году. Тогда русские войска сумели отразить атаку превосходящих сил англо-французской армии.

«Да, вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно, в том числе, уничтожать свидетельства своих преступлений, своих поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожении исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства», — подчеркнула представитель ведомства.

Она уточнила, что были попытки избавиться от исторического наследия России нашими же руками, в том числе распространяя лженаучные материалы и учебники, и влияя на внутреннюю политику страны. Но ничего не вышло. Поэтому Запад прибегнул к помощи Украины и оружия. При этом они даже не скрывают свою вовлеченность.

«Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта», — отметила Захарова.

Она также процитировала главу Севастополя Михаила Развожаева, который назвал ВСУ варварами, нелюдями и отморозками, целенаправленно атаковавшими музей.

Кроме того, представитель МИД России подчеркнула, что за этот поступок нужно будет нести ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что погибших и пострадавших после удара ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» нет. Однако сам памятник практически уничтожен. После атаки вспыхнул пожар, которому был присвоен четвертый ран сложности.

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