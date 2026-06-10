Погибших и пострадавших при ударе ВСУ по панораме в Севастополе нет

Губернатор Развожаев: погибших при ударе ВСУ по панораме в Севастополе нет

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

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Украинские боевики атаковали памятный объект минувшей ночью.

Погибших и пострадавших после удара ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» нет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

Удар по объекту украинские боевики нанесли минувшей ночью. До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что пожар получил 4-й ранг сложности. По его словам, обстановка на месте остается крайне сложной.

В пресс-службе губернатора уточнили, что, несмотря на серьезные последствия атаки, данных о погибших и раненых нет.

До этого Развожаев заявил, что под удар попал объект культурного наследия и один из главных символов города-героя. По его словам, уже понятно, что знаменитая панорама Франца Рубо практически уничтожена.

Также губернатор сообщил, что атака была совершена ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают 83 специалиста и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

Киевский режим намеренно атаковал музей, в котором хранится память, важная для российского народа, подчеркивал Развожаев. Он резко осудил удар по культурному объекту и назвал действия противника недопустимыми.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» посвящена одному из ключевых эпизодов Крымской войны. Музей считается одним из наиболее известных исторических символов Севастополя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал все, что известно об ударе по панораме «Оборона Севастополя».

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