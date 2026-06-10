«Тяжелая утрата»: крыша панорамы в Севастополе горит после удара ВСУ

Фото, видео: Дианов Геннадий/ТАСС; 5-tv.ru

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Вражеский дрон нанес прицельный удар по уникальному шедевру Франца Рубо.

Знаменитое полотно «Оборона Севастополя», являющееся символом города, оказалось под угрозой полного уничтожения в результате пожара, вызванного ударом вражеского БПЛА. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

«Сегодня ночью, в 02:48, наш музей подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея-панорамы „Оборона Севастополя“ возникло возгорание, которое на данный момент продолжают ликвидировать подразделения МЧС России и все профильные службы обеспечения безопасности города», — рассказал он.

Снаряд пробил кровлю исторического здания на Историческом бульваре, спровоцировав масштабный пожар. Справиться с пламенем не удается до сих пор — на месте задействованы более двух десятков пожарных расчетов и все экстренные службы города. Ситуация признана критической — возгоранию присвоен четвертый, самый высокий ранг сложности.

По словам Смородкина, внутри гибнет не просто картина, а символ возрождения города-героя.

«Для нас это чрезвычайно тяжелая утрата. Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Алексеевича Рубо „Оборона Севастополя“. Напомню, что в 1942 году она уже была уничтожена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня, в ходе очередного вражеского нападения, этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения», — констатировал директор.

Он подчеркнул, что говорить о точных масштабах трагедии пока рано — эксперты смогут попасть внутрь, только когда огнеборцы справятся с пламенем. Однако многочасовой пожар не оставляет иллюзий.

«Однако уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который продолжается на протяжении нескольких часов, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения. Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки», — добавил Смородкин.

Инцидент произошел утром 10 июня во время очередного отражения атаки ВСУ на город.

Утрата полотна станет невосполнимой потерей для мировой культуры. Его автор, выдающийся баталист Франц Алексеевич Рубо, основоположник отечественной школы панорамной живописи, считал себя русским художником, несмотря на французские корни.

Панорама наряду с диорамой «Штурм Сапун-горы» и Малаховым курганом составляет основу историко-мемориального наследия города-героя. Развожаев назвал ее историю «летописью вечного возрождения», однако сейчас судьба шедевра висит на волоске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно об ударе по панораме «Оборона Севастополя».

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