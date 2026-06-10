В России выявили уклонение от уплаты налогов на 500 млн компанией «Экологистика»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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Компания-монополист в области обращения с отходами умышленно искажала отчетность.

Компания «Экологистика», работающая в сфере обращения с отходами, недоплатила в бюджет более 500 миллионов рублей налогов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, ООО «Экологистика» во главе с генеральным директором Рустамом Кочесоковым при исполнении государственных контрактов намеренно искажало налоговую отчетность. Как считают следователи, это делалось для необоснованного уменьшения налоговых платежей.

Для создания видимости реальных сделок, по версии следствия, использовались фирмы-однодневки. Эти организации были зарегистрированы без цели вести настоящую финансово-хозяйственную деятельность.

Как пояснила Петренко, в бухгалтерской и налоговой отчетности компании указывались фиктивные расходы. Это, по версии СК, позволяло незаконно получать вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате бюджетная система России недополучила свыше 500 миллионов рублей.

По этому факту расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса России об уклонении от уплаты налогов, сборов или страховых взносов организацией. В рамках расследования следователи допросили десятки свидетелей. Также было проведено около 30 обысков в Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Следственные действия проходили по местам жительства и работы фигуранта, а также у руководства связанных организаций.

Во время обысков правоохранители изъяли документация и цифровые носители, которые подтверждают противоправную деятельность. Также Петренко добавила, что фигуранту предъявили обвинение, ему избрана мера пресечения. С ним провели ряд следственных действий. В ФСБ уточнили, что преступление было выявлено в Кабардино-Балкарии.

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