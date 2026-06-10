Поиски семьи Усольцевых срочно остановлены: найдены вещи

Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруги Ирина и Сергей, а также их пятилетняя дочь Арина пропали почти год назад.

В зоне, где ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых, обнаружены чьи-то вещи. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве также уточнили, что найденные предметы проверят на принадлежность к пропавшей семье. Сейчас поиски в срочном порядке были остановлены.

В конце сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и собака отправились в поход к горе Буратинка.

Планировалось, что через несколько дней семья вернется домой. Но этого не произошло. Когда они не вышли на связь с родными, те забили тревогу. Вскоре после этого была развернута масштабная поисковая операция. Которая пока, к сожалению, не принесла результатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае на месте возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых установили блокпост. Он необходим для того, чтобы обеспечить следователям и криминалистам спокойную работу. Кроме того, это ограничит доступ к зоне поиска и исключит появления посторонних лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.