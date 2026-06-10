После развода, слухов и загадок: как развивались отношения Порошиной и Бойко

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Главный секрет бывшей супруги раскрыл актер Гоша Куценко.

Больше двадцати лет они убеждали публику, что между ними только дружба, работа и взаимное уважение. Но зрители не верили. Слишком уж убедительно Мария Порошина и Ярослав Бойко выглядели вместе на экране и за его пределами. Их роман обсуждали после каждого совместного проекта, а после рождения младшего сына актрисы слухи вспыхнули с новой силой.

Годы шли, артисты хранили молчание, избегали прямых ответов и не подпускали посторонних к своей личной жизни. Тем неожиданнее прозвучало признание Гоши Куценко, который заявил, что Порошина и Бойко все-таки стали мужем и женой.

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Тайная свадьба

Актриса Мария Порошина и актер Ярослав Бойко поженились. О состоявшейся церемонии рассказал бывший супруг артистки Гоша Куценко в эфире программы на федеральном канале. По словам актера и певца, он лично присутствовал на свадьбе, которая прошла без широкой огласки и в закрытом кругу.

«Слава Бойко — надежный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — заявил Куценко журналистам.

При этом сами артисты предпочли не комментировать личную жизнь.

История, которая выглядит как роман с продолжением, началась еще в начале 2000-х. Именно тогда Мария Порошина и Ярослав Бойко встретились на съемочной площадке популярного сериала «Всегда говори «всегда». Экранный дуэт быстро завоевал любовь зрителей, а поклонники начали приписывать артистам отношения далеко за пределами съемок.

С годами слухи только усиливались. Актеры регулярно появлялись вместе на премьерах, участвовали в совместных театральных постановках и продолжали работать в одних проектах. Однако каждый раз подчеркивали, что их связывают исключительно дружеские и профессиональные отношения.

Новый виток обсуждений начался после перемен в личной жизни Марии Порошиной. В 2018 году актриса развелась с супругом Ильей Древновым после 17 лет отношений. Новость стала неожиданностью для поклонников, поскольку семья считалась одной из самых крепких в российском актерском сообществе.

Спустя несколько месяцев после развода стало известно, что артистка ждет ребенка. В январе 2019 года Порошина родила сына Андрея.

Поскольку на момент расторжения брака актриса уже была беременна, новорожденного автоматически записали на бывшего мужа. Позже Илья Древнов через суд добился исключения своего имени из документов ребенка. Суд удовлетворил иск, однако имя биологического отца так и не было официально названо.

В разные годы поклонники и журналисты выдвигали различные версии. Чаще всего отцовство приписывали именно Ярославу Бойко.

Сама Порошина предпочитала хранить молчание. В отдельных интервью она лишь отмечала, что отец ребенка не имеет отношения к публичной сфере.

Тем временем Ярослав Бойко также избегал громких признаний. Несмотря на многолетние разговоры о возможном романе с коллегой, актер не спешил подтверждать или опровергать догадки поклонников.

Только весной 2024 года во время общения с журналистами Бойко впервые дал понять, что Мария Порошина занимает особое место в его жизни.

В том же году внимательные поклонники заметили на руке актрисы обручальное кольцо. Однако никаких официальных заявлений о свадьбе не последовало. Более того, многие восприняли появившуюся информацию как очередные слухи.

Дополнительную интригу создал Гоша Куценко. Бывший супруг Порошиной еще раньше намекал журналистам, что актриса якобы уже вышла замуж за Ярослава Бойко. Тогда его слова не восприняли всерьез. Многие решили, что артист просто шутит или поддерживает давнюю легенду о романе коллег.

Развод

В конце 1990-х Ярослав Бойко познакомился с литовской танцовщицей и хореографом Рамуне Ходоркайте. Сначала пара жила в гражданском браке, а после известия о беременности избранницы решила официально оформить отношения.

В 1998 году Бойко и Ходоркайте сыграли свадьбу. Спустя год у них родился сын Максим. Со стороны семья выглядела крепкой и благополучной, однако спустя несколько лет вокруг актера вспыхнул первый серьезный скандал.

Во время съемок фильма «Подозрение» Ярослав Бойко сблизился с актрисой Евгенией Добровольской. В 2002 году Добровольская родила сына Яна, отцом которого стал Бойко.

Многие считали, что брак актера после этого обречен. Однако Рамуне Ходоркайте решила сохранить семью. Уже в 2003 году у супругов появилась дочь Эмилия. Крестным отцом девочки стал народный артист СССР Олег Табаков.

В конце 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Ярослав Бойко и Рамуне Ходоркайте начали бракоразводный процесс после 24 лет совместной жизни.

На фоне сообщений о расставании в сети начали появляться различные версии причин развода. Одни связывали решение с постоянной занятостью артиста на съемках и гастролях, другие вспоминали давние скандалы и приписывали актеру новые романы.

Сам Бойко предпочел не устраивать публичных разбирательств и кратко объяснил происходящее.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — заявил актер.

В январе 2023 года суд официально расторг брак.

Тайна Порошиной

Будущая звезда российского кино впервые серьезно влюбилась еще в юности. Судьбоносное знакомство с Гошей Куценко произошло во время вступительных экзаменов в Школу-студию МХАТ. Марии тогда было всего 16 лет, а сам Куценко учился на несколько курсов старше.

Молодые люди быстро сблизились и вскоре начали жить вместе. Несмотря на серьезность отношений, официально оформлять союз они не стали.

Вскоре в семье появилась дочь Полина. Ради рождения ребенка Порошина была вынуждена на время оставить учебу и сосредоточиться на воспитании малышки. Позже дочь звездной пары пошла по стопам родителей и начала сниматься в кино.

После расставания бывшие возлюбленные сохранили теплое общение и взаимное уважение. Более того, спустя годы они неоднократно подчеркивали, что благодарны друг другу за прожитый вместе период.

Следующий серьезный роман привел актрису уже к официальному браку. Со своим будущим супругом Ильей Древновым Мария познакомилась в театре «Ленком». По одной версии, отношения начались с дружбы и развивались постепенно. По другой, между ними практически сразу возникли сильные чувства.

Брак продлился почти два десятилетия.

Особое внимание окружающих привлекал тот факт, что супруги придерживались разных религиозных традиций. Порошина исповедовала православие, а Древнов являлся мусульманином.

За годы совместной жизни у пары родились три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Со стороны семья выглядела крепкой и благополучной. Именно поэтому новость о разводе в 2018 году стала неожиданностью для поклонников актрисы.

Ни Мария, ни Илья не стали подробно рассказывать о причинах расставания. Позже Древнов признавался, что до конца так и не понял, что именно привело к распаду семьи.

В январе 2019 года Порошина родила сына. Для самой Порошиной тот период оказался непростым. В интервью Борису Корчевникову актриса рассказывала, что после рождения пятого ребенка особенно остро ощущала одиночество. Основной поддержкой для нее оставалась мать Наталия Красноярская.

Однако в том же 2019 году семья пережила тяжелую утрату. Матери актрисы не стало.

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