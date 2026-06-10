«Переживу»: сын Децла ответил на травлю после обвинений матери

Фото: www.globallookpress.com/Gennadii Usoev

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Антоний назвал скандал «абсолютным ничто» и намекнул на непростое детство.

Сын Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний отреагировал на шквал негатива после того, как его мать Юлия Киселева выставила его в роли жестокого выселенца. Об этом молодой человек написал в соцсетях.

«Чужая семья — потемки, и это абсолютная истина. Я, конечно, малявка и урод, но с тем, что меня мало били, буду крайне не согласен. Скорее моя реакция и есть следствие данной практики», — заявил Антоний.

Конфликт разгорелся вокруг квартиры на Щелковском шоссе, где сейчас проживает вдова рэпера Юлия Киселева. Жилье принадлежит матери покойного артиста Ирине Толмацкой. В беседе с «КП» она объяснила, что уже семь лет единолично оплачивает коммунальные услуги, сумма которых достигает 36 тысяч рублей, тогда как авторские отчисления стремительно сокращаются. Киселева, по ее словам, за квартиру не платит.

«Никто никого не выгоняет! Это моя квартира. Я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю. К тому же парень должен сепарироваться. Я оформила доверенность на внука, чтобы он этим занимался», — пояснила Толмацкая.

Однако Киселева опубликовала видео с сыном, выставив ситуацию так, будто ее выгоняют на улицу. Ролик вызвал бурю негодования в Сети, и на Антония обрушился поток оскорблений. Молодой человек отметил, что скандал в публичном поле — лишь верхушка айсберга, а истинные причины конфликта лежат гораздо глубже. Он призвал недоброжелателей не судить о том, чего они не знают.

«Этот скандал — абсолютное ничто по сравнению с тем, что было за ним. Я спокоен. Расстроен, но не растерян. Обидно, что так получилось. Но в целом переживу», — подытожил Антоний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Децла Антоний Толмацкий в своем творчестве ориентируется на отца и собственные ощущения

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