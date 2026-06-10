Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Не всем нравится соседство с кустами смородины и помидорами — и не все выращенные во дворе овощи и ягоды одинаково полезны.

В российских городах набирает обороты забытый тренд: под окнами многоэтажек вместо клумб с цветами все чаще появляются грядки с ягодами и овощами. Однако то, что для одних является источником радости и свежего воздуха, для других оборачивается настоящим кошмаром.

Как благое начинание вбивает клин между соседями — расскажет корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Клубника, смородина, крыжовник — золотой стандарт российского огородника. Вот только эти грядки не в садовом товариществе, а под окнами многоквартирного дома в центре Челябинска. У местного совета ветеранов прополка и полив — первый пункт ежедневной повестки.

«Мы живем здесь. Дача есть у тридцати процентов проживающих в доме. Мы стараемся для жителей дома. Нравится крыжовник — пожалуйста, кушайте на здоровье. Нравится смородинка — пожалуйста», — рассказала жительница Челябинска Лариса Процюк.

А вот уже Курск. Пустующий гараж превратился в склад садового инвентаря. На земельном участке рядом с обычной пятиэтажкой еще недавно была свалка. Жильцы ее расчистили. Сначала была идея устроить здесь парковку, но решили — уж лучше огород. Теперь сообща выращивают лук, укроп, огурцы и помидоры. Не пропитания ради, а удовольствия для.

«Конечно, лучше огород, чем парковка! А так была бы здесь мусорка, свалка и машины стояли бы до окна. А это вот — кислородом дышим», — поделилась жительница Курска Александра Зайцева.

Похоже, в городском благоустройстве это новый тренд: посадить под окнами что-нибудь съедобное вместо привычных цветов и газона. Законом такое не запрещено, а глаз радует.

«Заходишь в свой двор и всегда, каждый раз просто любуешься. Радость, настроение поднимается», — сказала жительница Челябинска Валентина Мулялина.

Вот только получается, что радость не для всех. В поселке Серебряные Пруды жители завалили местную администрацию жалобами — требуют прекратить сельскохозяйственные эксперименты соседей.

«В четыре утра начинается громыхание лейками, ваннами, мотокультиваторами, громкие крики. Идут посадочные работы, и так до глубокой осени», — рассказала жительница поселка Серебряные Пруды Татьяна Кутюмова.

И это тот случай, когда размер имеет значение. Несколько грядок под окном считаются озеленением, но если их слишком много — за такое городским огородникам грозит штраф.

«В отношении земли существует вид разрешенного использования. Но если большая часть вот этих огородов придомовых будет использоваться для сельхозпроизводства, то это будет нарушением вида разрешенного использования», — пояснил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Есть и другие ограничения. Нельзя сажать деревья — в том числе плодовые — ближе пяти метров от стены, не загораживать пожарные проезды. Устраивать огород на месте парковки или детской площадки тоже запрещено.

Вот это — уже на грани. Московский двор. Площадка для детей. И на узкой полоске земли, где раньше был обычный газон, сейчас подрастает лук и помидоры.

Но если жильцов все устраивает, то управляющие компании обычно не вмешиваются, даже если знают о нарушениях. На клумбе в подмосковном Одинцове зреет международный конфликт — эту картошку без спросу посадили владельцы китайского массажного салона.

«Эта клумба находится в общедолевой собственности и принадлежит всем собственникам данного дома. Размещение там огорода по факту является нарушением. Но никто из собственников не обращался к нам по поводу нарушения их права собственности», — рассказал генеральный директор управляющей компании Андрей Недовишин.

Кто не остался в стороне, так это экологи. Они предупреждают: почва в городах загрязнена. Так что потреблять в пищу то, что выросло на городском огороде, не стоит. Лучше оставить — для красоты.

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