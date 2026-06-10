Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa; 5-tv.ru

Запрещенные нацистские символы все чаще появляются в Польше.

Все больше европейских стран, еще недавно безоговорочно поддерживавших Украину, начинают задавать Киеву неудобные вопросы. И самое удивительное в том, что украинские власти с завидной регулярностью сами портят отношения со своими союзниками. Сначала — с Вашингтоном. И теперь — очередь Варшавы, которую Киев еще недавно называл едва ли не главным европейским партнером. О бесконечном недовольстве Украины своими «друзьями» — в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

На улицах Варшавы — масштабные уличные бои. Такую картину жители польской столицы теперь наблюдают по ночам практически регулярно. Это украинские беженцы: молодежь, которая бежала от мобилизации в своей стране, а в Польше вдруг вспомнила про историческую ненависть к тем, кто их приютил.

Инцидентов с участием украинцев, согласно даже официальной статистике, становится все больше. И все заметнее на польских улицах запрещенные нацистские символы. Но, пожалуй, впервые в Варшаве не смогли закрыть глаза на то, что нацистская идеология преобладает не только среди простых украинцев, но и в самой верхушке киевского режима. Даже премьер Дональд Туск — его в стране по праву считают наиболее лояльным Киеву политиком — на этот раз не сдерживал себя в выражениях.

«Я очень зол из-за неразумных заявлений украинцев. У них нет чуткости, эмпатии и рационального мышления. Никто не имеет права игнорировать чувствительные для нас моменты. Важно научиться не ранить друг друга своими действиями и словами, и в этом направлении Украине, несомненно, предстоит еще много работы», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Эта речь напрямую адресована Зеленскому. Именно глава киевского режима лично организовывал репатриацию Андрея Мельника — лидера запрещенной как в Польше, так и в России ОУН*. И он же присвоил название экстремистской УПА* одному из военных формирований Украины. Отменить решение поляки требуют уже две недели, но в Киеве все призывы игнорируют. Жители Польши недовольны — действия своих властей называют слишком «травоядными».

«Если мы не ответим как следует, это будет сигнал, что с поляками можно делать что угодно, можно их презирать, можно помыкать, можно обходить стороной. Они ведь будут молчать и бояться лишить Киев военной или финансовой помощи. Но Польша — это не бесплатная тыловая база и она — не дешевая проститутка!» — заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Впрочем, цифры говорят об обратном. Только за этот год президент Навроцкий уже выделил Киеву 50 миллионов евро на беспилотники и бронетехнику, еще два миллиарда отдали в рамках общеевропейского пакета. А вот в Германии, наоборот, все сильнее призывы выставить Киеву счет за военные преступления. Глава партии «Альтернатива для Германии» — пока еще оппозиционная, но стремительно набирающая популярность во всех федеральных землях — произносит так знакомое немцам слово: репарации.

«Нужно начать с того, чтобы прекратить любую военную и финансовую помощь Украине и заставить Киев объяснить, как произошел теракт против нашей инфраструктуры — подрыв „Северного потока“. Поток платежей должен быть обратным: это Украина должна была бы выплачивать репарации Германии», — заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Свою риторику в адрес Киева ужесточает и новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он выступил против того, чтобы принимать Украину в ЕС по ускоренной программе. Этого так хотели Зеленский и Мерц, но власти Будапешта все проанализировали и, видимо, пришли к выводу, что линия предыдущего премьера Виктора Орбана по этому вопросу была более чем оправдана.

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* — организации признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России.