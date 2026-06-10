Стоит отказаться от трехразового питания? Сколько в день лучше всего есть

The Guardian: есть три раза в день необязательно

Фото: 5-tv.ru

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Еда должна помогать, а не становиться еще одним источником тревоги.

Завтрак, обед и ужин кажутся естественным режимом питания. Однако сама идея трех приемов пищи в день появилась не потому, что так устроен организм человека, а во многом из-за рабочего графика, который сформировался во времена промышленной революции. Однако, как сообщило The Guardian, такой режим подходит не всем.

Почему три приема пищи стали нормой

До промышленной революции люди тоже ели в течение дня, но время и состав приемов пищи могли быть более гибкими. С развитием фабрик и строгого рабочего расписания питание стало подстраиваться под часы труда.

Завтрак превратился в быстрый прием пищи перед началом смены, обед — в короткую возможность подкрепиться, а ужин — в основную трапезу после работы.

Позже вокруг этого режима сформировалась целая культура: «правильный» завтрак, «полноценный» обед и семейный ужин как символ стабильной домашней жизни.

Всем ли нужно есть три раза в день

По мнению автора материала, жесткая привязка к трем приемам пищи может быть не обязательной. Одним людям комфортнее есть два раза в день, другим — чаще, но небольшими порциями.

Главное — не количество приемов пищи само по себе, а общее качество рациона, достаточность питательных веществ и самочувствие человека.

Если человек чувствует голод утром, ему может быть полезен завтрак. Если нет — насильно есть только потому, что «так принято», не всегда имеет смысл.

Почему перекусы перестали быть врагом

Перекусы часто воспринимают как нарушение режима. Однако автор The Guardian отмечает: хороший перекус может снять давление вокруг «обязательного» полноценного приема пищи и помочь питаться более интуитивно.

Это особенно актуально для людей с нестандартным графиком, одиноких, родителей маленьких детей и тех, кто не всегда может сесть за стол в строго определенное время.

В чем риск полной свободы

Отказ от трехразового питания не должен превращаться в хаотичное поедание всего подряд. Если человек постоянно перекусывает сладостями, фастфудом или ультрапереработанными продуктами, пользы от гибкого режима не будет.

Также людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, расстройствами пищевого поведения, беременным и кормящим женщинам лучше обсуждать режим питания с врачом.

Какой вывод

Отказываться от завтрака, обеда и ужина только ради моды не нужно. Но и считать трехразовое питание единственно правильной системой тоже не стоит.

Организму важнее регулярность, насыщение, разнообразие и отсутствие чувства вины за «неидеальный» режим.

Проще говоря, если человеку комфортно есть три раза в день — это нормально. Если лучше подходят два приема пищи и перекусы — это тоже может быть нормой. Главное, чтобы питание помогало жить, а не становилось еще одним источником тревоги.

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