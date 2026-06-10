Фото, видео: www.globallookpress.com/Manuel Elias; 5-tv.ru

Российские дипломаты ступили в процедурный спор с делегациями, которые пытались пересмотреть ранее принятые решения.

Острое дипломатическое столкновение вокруг Ирана произошло в Совбезе ООН. Заседание, посвященное санкциям против исламской республики, пошло не по западному сценарию.

Наши дипломаты вступили в процедурный спор с делегациями, которые пытались пересмотреть ранее принятые решения. Как отметил Василий Небензя, причина проста: ряд государств ставят собственные политические интересы выше вопросов международной безопасности.

«Сожалеем, что некоторые члены Совета Безопасности продолжают грубейшим образом нарушать ранее принятые им решения и навязывать остальным свои измышления о якобы состоявшемся восстановлении работы Комитета СБ», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Речь идет о специальном комитете, созданном в 2006 году для контроля за введенными ограничениями в отношении Тегерана. Москва настаивает, что его мандат давно истек. А значит, и сама дискуссия не имеет юридических оснований.

И хотя Запад смог провести заседание, никакого итогового документа принято не было. Вашингтон снова обвинил Тегеран в обходе санкционных ограничений. А российская сторона подчеркнула, что действия США и союзников подталкивают регион к дальнейшей эскалации.

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