ВСУ повторили преступление нацистов: что известно об ударе по панораме «Оборона Севастополя»

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

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Украинский беспилотник практически уничтожил один из главных символов города-героя.

Украинский беспилотник нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — одному из главных символов города-героя. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что великое полотно Франца Рубо практически уничтожено.

Что такое панорама «Оборона Севастополя»

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — это уникальное монументальное живописное полотно, создающее у зрителя эффект присутствия в центре исторического события.

В отличие от обычной картины, панорама размещается по круговой стене специального здания, а между холстом и зрителем располагается предметный план — макет местности с реальными предметами (орудиями, амуницией, окопами).

Благодаря особому освещению и переходу от живописи к реальным объектам создается полная иллюзия происходящего.

Кто создал панораму

Полотно «Оборона Севастополя» написал выдающийся русский художник-баталист Франц Алексеевич Рубо (1856–1928).

Он — основоположник отечественной школы панорамной живописи, академик и профессор Императорской Академии художеств, автор трех знаменитых батальных панорам: «Оборона Севастополя», «Бородинская битва» и «Штурм аула Ахульго».

Рубо родился в Одессе во французской семье, но считал себя русским художником.

«Я родился и жил более 22 лет в России, где получил образование, я исключительно пишу картины из русского быта и русской боевой жизни, по всем этим признакам меня следует считать русским художником», — писал он.

История создания

В 1901 году Комитет по увековечению памяти о героической обороне Севастополя (1854–1855 годов) поручил Рубо создание большой военной панорамы. Для изображения художник выбрал ключевой момент — бой на Малаховом кургане ранним утром 6 июня 1855 года.

Художник лично приехал в Крым, изучал места сражений, документы, делал многочисленные эскизы. Для панорамы был заказан специальный холст размером 14 на 115 метров, вытканный в Бельгии.

В 1902–1904 годах в предместье Мюнхена под руководством Рубо группа немецких художников создала полотно.

В 1904 году панораму перевезли в Севастополь, а 14 мая 1905 года состоялось ее торжественное открытие в специально построенном здании по проекту военного инженера Фридриха Энберга.

Испытания и возрождение

В июне 1942 года, во время Великой Отечественной войны, при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание панорамы было частично разрушено и загорелось.

Казалось, великое произведение Рубо погибло навсегда. Однако в дыму и пламени произошло чудо: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна.

После войны советские мастера фактически заново создали панораму — восстановили живописное полотно и здание. В 1954 году панорама вновь открылась для посетителей.

Значение панорамы «Оборона Севастополя»

Панорама «Оборона Севастополя» — это не просто художественное произведение, а символ мужества защитников города. Она входит в число самых выдающихся памятников мировой культуры.

Вместе с диорамой «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» и мемориальным комплексом «Малахов курган» панорама составляет основу историко-мемориального наследия Севастополя.

«История Панорамы — это летопись вечного возрождения», — отметил Михаил Развожаев.

Удар ВСУ и текущая ситуация

В ночь на 10 июня 2026 года украинский беспилотник нанес удар по зданию панорамы. В результате атаки загорелась крыша музея.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожару был присвоен четвертый ранг. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

«Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит!» — написал он.

Губернатор подчеркнул, что только «варвары и нелюди» могли пойти на обстрел культурных объектов. По предварительным данным, великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Однако Развожаев выразил уверенность в возрождении панорамы.

«Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов!» — подытожил губернатор.

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