Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена ударом ВСУ

Фото: Telegram/РаZVожаев/razvozhaev

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На месте атаки работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен…» — написал Развожаев в мессенджере МАКС.

Противник нанес удар минувшей ночью при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. На месте удара работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Возгоранию присвоен 4-й ранг, сообщил Развожаев.

Украинские боевики намеренно атаковали музей, который хранит память, дорогую российскому народу. На такое могли пойти только «полные отморозки», подчеркнул Развожаев.

«Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит!» — заявил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

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