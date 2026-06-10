«Как обиженная»: бывшая жена Родригеза пытается испортить его свадьбу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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По условиям брачного договора, артист должен был не просто платить алименты на детей, но и отчислять 500 тысяч рублей на содержание экс-супруги.

Бывшая жена певца и актера Тимура Родригеза — Анна Девочкина — пытается испортить его свадьбу с новой возлюбленной, артисткой Екатериной Кабак, инициировав исполнительное производство. Об этом сообщило издание StarHit.

В первой половине 2026 года у Родригеза и Девочкиной завершились судебные разбирательства по вопросам алиментов и ежемесячного содержания экс-супруги. Согласно условиям брачного договора, он ежемесячно должен был выплачивать 1,5 миллиона рублей на детей и 500 тысяч рублей на содержание бывшей жены.

Через суд артист пытался уменьшить сумму алиментов и перестать выплачивать по полмиллиона рублей Девочкиной. По первому пункту суд запрос певца не удовлетворил, а вот отчисления для экс-супруги были упразднены.

Но в июне Родригезу пришло уведомление о начале исполнительного производства, инициатором которого выступила бывшая жена. Причем, по данным СМИ, приставам с ее стороны были предоставлены документы, оформленные еще до последнего судебного решения. По ним Девочкина требует ежемесячные выплаты для себя.

«Мы рассчитываем, что судебные приставы максимально внимательно отнесутся к материалам исполнительного производства, проверят все обстоятельства и будут действовать строго в рамках закона. Надеемся, что личные эмоции, обиды или желание испортить человеку важное событие в жизни никак не повлияют на процессуальные решения и не приведут к необоснованным ограничениям, таким как запрет на выезд, арест счетов или иные меры принудительного исполнения. На данный момент, как видно из постановлений пристава — никаких долгов нет», — пояснил адвокат артиста Сергей Жорин.

В желании продолжить разбирательства не поддерживают экс-супругу Родригеза и ее друзья, и знакомые знаменитости. Они отмечали, что бывшая жена исполнителя ведет себя как обиженная женщина. А пытаться что-то еще отобрать и разжечь конфликт с бывшим мужем не имеет смысла. К тому же у нее самой уже появился новый обеспеченный возлюбленный, дети посещают лучшие школы Испании, и в собственности есть хорошая недвижимость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимур Родригез и Катя Кабак не раскрывают детали предстоящей свадьбы. Вместо этого они заявляют журналистам, что ищут для организации торжества спонсоров и хотели устроить голую вечеринку.

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