Свет пропал в восьми округах Херсонской области после атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Также из-за попытки ракетного удара перекрыто движение из Геническа на Арбатскую стрелку.

Восемь округов Херсонской области лишились электроснабжения в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Восемь округов полностью обесточены вследствие ночной атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что на местах ЧП уже находятся аварийные службы и энергетики, которые работают над возвратом электричества в дома жителей области.

Кроме того, Сальдо заявил о временном ограничении движения из города Геническ на Арбатскую стрелку из-за попытки ВСУ нанести ракетный удар по мосту. Он добавил, что все обстоятельства уточняются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи украинских летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о пожаре в здании Панорамы «Оборона Севастополя» в результате прилета БПЛА.

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