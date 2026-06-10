«Любовь к Родине, родителям, работе»: Нилов уверен в светлом будущем своих детей

Алексей Нилов: за будущее своих детей я не беспокоюсь

Фото, видео: legion-media/Сергей Бертов / PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Жизнь в окружении семьи позволила привить наследникам необходимые ценности.

За будущее своих детей заслуженный артист РФ Алексей Нилов не беспокоится. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ.

Актер подчеркнул, что его дети выросли в окружении семьи, что позволило привить им жизненно важные ценности.

«У меня трое детей и я ни за одного не беспокоюсь, потому что они выросли с моими родителями, со мной. Они знают такие понятия как патриотизм, любовь к Родине, родителям, работе. Они в курсе этих вещей», — сказал Нилов.

Артист также отметил, что его дети много и усердно работают над собой, и это у него вызывает радость.

У актера есть трое детей: дочь Елизавета от первого брака с артисткой Анной Замотаевой и два сына — Дмитрий (от музыкального режиссера Сусанны Цирюк) и Никита (мать — актриса Ирина Климова). При этом со своим младшим сыном Нилов не общался 12 лет.

Ранее телеведущий Вадим Галыгин рассказал, как проводит свободное время со своими детьми.

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