Астраханская область переживает аномальное нашествие мошек

Фото, видео: Смирнов Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

Облако кровососущих неумолимо движется на север.

В России активизировались самые настоящие вампиры. Только в отличии от легендарных летучих мышей, эти не ждут темноты и нападают днем. Речь о миллиардах мошек. Нашествие этого года на юге уже назвали аномальным и сейчас оно неумолимо движется на север. Корреспондент «Известий» Артем Лепехин — о том как не стать частью чужого рациона.

Пока одни радуются лету, другие отбиваются от самого неприятного явления, которое приходит вместе с жарой — полчищ мошки. Самая напряженная — точнее, самая зудящая — обстановка сейчас в Астраханской области. Там мошка буквально оккупировала города и деревни.

— Это что такое? Апокалипсис мошки.

Насекомые кружат вокруг людей черными облаками, облепляют стены и технику. Стоит открыть окно — и незваные гости уже внутри.

Особенно тяжко приходится тем, кто работает на сельскохозяйственных полях в ограниченных пространствах. В данном случае это трактор, и здесь просто обилие мошкары, и ничего не спасает. Хорошо тем, кто сейчас на земле — там хоть какой-то есть ветерок.

Впрочем, ветер не особо помогает. Обычно мелкую мошку камера едва улавливает, но здесь рой видно невооруженным глазом. И попасть он пытается не только в кадр.

«В нашем районе сейчас пик мошки, вода начала потихоньку спадать. Соответственно, мошка», — рассказал руководитель научного сельскохозяйственного опытного объединения Артем Соколов.

Детей на прогулку собирают почти как космонавтов. Остальные пытаются спасаться репеллентами, специальным маслом и народными методами — например, водой с ванилином.

«Нашествие мошки — это не повод отменять прогулки. Так как весь день ребенок не может находиться в помещении. Это очень жарко», — рассказала заведующая детским садом № 1 г. Камызяк Ольга Грознова.

Мошка только на первый взгляд выглядит безобидно — казалось бы, всего несколько миллиметров в длину. Но кусает больнее комара. Она не прокалывает кожу, а буквально выгрызает ее кусками, чтобы пить кровь из открытой раны. На макросъемке видно, что у мошки зубы — как мелкая пила, расположены почти как у акулы. И это не единственное ее оружие.

«При укусе мошкой возникает аллергическая реакция, так как в слюне мошки содержатся химические вещества, которые препятствуют свертываемости крови», — пояснила врач по медицинской профилактике Феридэ Ганбарова.

Проблема только начинается с Астрахани, потому что туда жара приходит раньше. Но полчища гнуса захватывают регионы один за другим — поднимаются через Поволжье до самого Татарстана, атакуют Подмосковье, Урал и Сибирь. В Волгограде перед матчами футболисты буквально обливаются репеллентом.

Болельщики со всего мира до сих пор вспоминают чемпионат по футболу 2018 года. Тогда как раз в Волгограде во время матчей многим было не до футбола — фанаты отбивались от полчищ мошки.

Тогда насекомых травили с земли и воздуха, но гнус все равно одержал победу — можно сказать, в сухую. В этом сезоне была жаркая, но дождливая весна. Ситуация сложная, заявляют эксперты, но не критическая.

«Мошек действительно очень много. Развиваются они в реках и ручьях. И, видимо, в этом году реки были теплые, реки были полноводные, не пересыхали. И вот как раз-таки к концу весны появилось огромное количество мошек, которые мешают нам жить», — пояснил сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко.

Так что главный летний набор россиянина сейчас выглядит так: репеллент, москитная сетка, закрытая одежда и железные нервы. Потому что пик активности мошки еще далек до завершения.

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