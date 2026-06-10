Сотрудников ТЦК избили лопатами в Волынской области
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Фото, видео: www.globallookpress.com/UK Ministry of Defence; 5-tv.ru
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Силовики пытались мобилизовать хозяина местного дома, но ему помогли соседи.
В Волынской области Украины произошло масштабное побоище. Местные жители вооружились лопатами и прогнали сотрудников ТЦК.
Силовики ворвались во двор, чтобы мобилизовать хозяина дома, но на помощь ему вовремя подоспели соседи. Военкомы решили спасаться бегством, а разгневанные жители в этот момент разбили стекла в их микроавтобусе.
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