«В ответ на враждебные действия»: Иран ударил по флоту США в Бахрейне
Иран атаковал военный флот США в Бахрейне
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
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Тегеран также пригрозил Вашингтону более жесткими мерами.
Иранские военные нанесли удары по пятому американскому военно-морскому флоту, который базируется в Бахрейне, в ответ на атаку Вашингтона. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«В ответ на враждебные действия Вашингтона военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в отношении военно-морских сил пятого флота в Бахрейне», — говорится в заявлении.
Кроме того, под ударами Тегерана оказались и другие американские военные базы, расположенные в нескольких странах Ближнего Востока. В КСИР также пообещали принять более жесткие меры, если США не откажутся от враждебных действий против исламской республики.
Сегодня ночью американские военные совершили серию ударов по городам и портам Ирана. В результате пострадали телекоммуникационная башня в Сирике. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия США — ответ на сбитый вертолет над Ормузским проливом.
Ранее министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи сообщил, что иранская армия отреагирует на любые угрозы со стороны Вашингтона.
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