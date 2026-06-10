«Никуда не торопиться»: Алексей Нилов дал совет молодому поколению

Алексей Нилов: я очень ленивый, поэтому ничего не делаю

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актер проживает медленную жизнь, несмотря на плотный график.

Заслуженный артист России Алексей Нилов признался, что ощущает стремительный ход времени. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ.

«Я пожилой человек. Мое время уже прошло. … Быстро все очень! Все очень быстро. Только что Аргентина стала чемпионом, а уже новый чемпионат мира», — сказал актер.

При этом Нилов отметил, что проживает медленную жизнь, несмотря на сложный график работы и участие во многих проектах. Он также посоветовал молодому поколению следовать этому же принципу.

«Никуда не торопиться. Я очень ленивый, поэтому стараюсь ничего не делать. Привезли, отработал, увезли», — подчеркнул артист.

При этом актер отметил, что источник его вдохновения — команда, с которой работает много лет.

«Я чувствую воодушевление от общения с группой: от площадки, от цехов, начиная от рабочих и заканчивая шоферами. Это мои родные люди, с которыми я работаю очень много лет. Вдохновение, поддержка и удовлетворение я получаю от них», — добавил Нилов.

Алексей Нилов — российский актер, который прославился благодаря съемкам в телесериале «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл капитана милиции Андрея Ларина. Именно эта работа принесла ему широкую популярность.

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