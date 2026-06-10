Культура 258
«Мои мальчики!»: звезды на красной дорожке ТЭФИ-2026
Победители крепко сжимали и зацеловывали «золотых мальчиков», играющих на струнах души
Пожалуй, на каждом светском рауте может мелькнуть желание оказаться в тишине. Но «дзен» на вечеринках — это сказка, а провернуть ее смогли только на церемонии награждения премии ТЭФИ-2026! Целых два дня гости наслаждались мелодиями собственного интеллекта, то есть приятными беседами! А еще вкусной едой и интервью без перекрикиваний коллег. А из громкого шума был только звон бокалов! Это ли не идиллия в мире светских вечеринок?
Тяжелые статуэтки ТЭФИ во многих гостях пробудили родительские чувства! Награжденные звезды с нежностью обнимали орфейчиков своих и ласково называли их своими детьми!
Так что усыновление «Орфеев» в этом году прошло на ура!
Зачем Канделаки прячет взгляд, что не показывает на людях Юлия Высоцкая, чем болен Алексей Нилов, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.
Алексей Гуськов одновременно и нервно, и спокойно зашел на премию с целой делегацией — коллегами из «Золотого дна»! А по совместительству и друзьями еще! Страшно? Оправдано! Орфей в руках, можно выдыхать, Алексей Геннадьевич!
1/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Юлия Высоцкая брала награду за сериал своего гениального супруга! Немного уставшая! О чем-то переживающая и спешащая… Но на вечном позитиве и ни одного плохого слова!
2/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Моргните раз! Два — перед вами Алексей Нилов из «Улиц разбитых фонарей»! Да, редкий, да еще и питерский гость, затесался в Москве на реабилитацию суставов после операции. И решил вдруг понтануться проходкой без костылей… Ну так до ТЭФИ был маршрутик…
3/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Счастливые родители Илья Ермолов и Марина Ворожищева поделились опытом работы с таким животом. Это и легко, и просто. Да, и пусть будущее поколение понимает, что не сахар — таять не надо!
4/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Пахнет жареными простынями! Петр и Агата Дранга раздают флаги в отношениях такого же красного цвета, как и сама дорожка! Петр почему-то неожиданно обрывает любые высказывания супруги. Не дает ей проявиться, не дает сказать об интересном, актуальном. А сам молчит! Дела…
5/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Битву образов бесспорно побеждает Тинатин Гивиевна! А чтобы не журили за кричащий взгляд — она надела почти биохакерские очки. Эх, не знали бы, что Канделаки — сказали бы, что очки антипохмельные! Все таки второй день банкета…
6/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко