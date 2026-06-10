«Мои мальчики!»: звезды на красной дорожке ТЭФИ-2026

Пожалуй, на каждом светском рауте может мелькнуть желание оказаться в тишине. Но «дзен» на вечеринках — это сказка, а провернуть ее смогли только на церемонии награждения премии ТЭФИ-2026! Целых два дня гости наслаждались мелодиями собственного интеллекта, то есть приятными беседами! А еще вкусной едой и интервью без перекрикиваний коллег. А из громкого шума был только звон бокалов! Это ли не идиллия в мире светских вечеринок?

Тяжелые статуэтки ТЭФИ во многих гостях пробудили родительские чувства! Награжденные звезды с нежностью обнимали орфейчиков своих и ласково называли их своими детьми!

Так что усыновление «Орфеев» в этом году прошло на ура!

Зачем Канделаки прячет взгляд, что не показывает на людях Юлия Высоцкая, чем болен Алексей Нилов, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.