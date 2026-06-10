Культура 29
Петровские манеры и современный шик: звезды на красной дорожке премьеры «Холопа‑3»
Современный гламур, стилизованный под эпоху XVII века, не оставил равнодушным никого. Давно знаменитости так не старались, выбирая наряды на ковровый выход.
Перевоспитать современных мажоров дело непростое. Но недаром Петр I был назван Великим! Только ему подсилу усмирить Павла Прилучного и Кристину Асмус. Как это было, выяснял корреспондент 5-tv.ru на премьере «Холоп-3».
Примеривший на себя образ создателя Российской империи Милош Бикович похоже так и не вышел из образа, выглядел сосредоточенным и все время поддерживал волнующуюся из‑за вспышек фотокамер супругу Ивану Малич.
Однако, главной императрицей вечера все же стала Кристина Асмус, затмив собой всех красавчиков на красной дорожке. Конечно же, благодаря поддержке подружек Люси Чеботиной и Маш Милаш.
Наверное, поэтому не менее смущенным, чем Бикович, выглядел Павел Прилучный. Похоже, что кого-кого, а его Петру Великому перевоспитать получилось. Чему, к слову, похоже был доволен Иван Охлобыстин. Отвечая на вопрос о роли психолога Льва Арнольдовича, лихо подчеркнул:
«Да какой там психолог — я просто старый чудак, который всех поучает! Хотя в этой части я чуть ли не стратег петровских реформ».
Почему спрятал глаза за темными очками Кирилл Нагиев, чего не хватает для улыбки Ольге Дибцевой и Анне Чиповской, кто стал главным партнером на красных дорожках для Анны Цукановой-Котт и о чем переживал Иван Охлобыстин. Подробнее смотрите в фотогалерее 5-tv.ru.
Нет, не принцесса! Королевна! Да, берите выше — императрица! Кристина Асмус захватила внимание с первого появления. Такая энергия очаровала всех. Иван Охлобыстин целовал ее в плечо, а Люся Чеботина и вовсе почти пала ниц перед величием подруги.
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Похоже, что недавнее появление вместе и активное рассуждение на тему схожести сильно сдружило Маш Милаш и Кристину Асмус. Что сказать? Родственные души!
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Но главной поддержкой для Асмус стала, конечно, любимая доченька Настенька, которая немного смущалась камер, но не забывала помахать рукой всем знакомым. Ох, где-то от умиления пустил слезу Гарик Харламов.
3/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Александр Самойленко точно знает, как перевоспитать мажора и на какие жертвы должен пойти отец. И в этом явно его поддерживает жена Наталья и дочь Ева. В этой семье явно царит счастье и гармония.
4/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Новый муж Агнии Кузнецовой бизнесмен Никита Беляков явно был смущен. Актриса подсказывала ему, как вести себя перед фотографами, и помогала сыну позировать.
5/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Сын своего отца Кирилл Нагиев. Простота стиля и темные очки. Да, уж, в мундире морского офицера петровской эпохи увидеть его можно будет только в фильме. А зря! Мы были бы точно в восторге! Форма Кириллу явно была бы к лицу.
6/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Иван Иванович всегда на высоте и подтянут! Правда, волновало Охлобыстина на красной дорожке все же больше питание. Актер все шутил в привычной ему манере, что пока он красуется перед камерами, есть надежда, что семья обеспечит его попкорном.
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Редкий выход Милоша Биковича с супругой. Ивана Малич очень волновалась и влюбленный актер все время что-то шептал ей на ушко. Ох, как бы мы хотели подслушать!
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Еще один красавчик, Павел Прилучный, тоже не сводил глаз со своей богини Зепюр Брутян. Складывалось ощущение, что не она его пришла поддержать, а все наоборот. Вот, она — сила влюбленного мужчины!
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
После нашумевшего «Гамлета» Анна Чиповская все больше говорит о любви! Похоже, что одиночество ей порядном надоело. После развода прошел год. Пора вновь поверить в чистые и искренние чувства. Чего мы искренне Анне и желаем!
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Вот, кто умеет с искренней улыбкой смотреть в будущее, то это точно Ирина Безрукова. В беседе с журналистами актриса призналась, что на съемках не сразу в мужчине с длинными волосами признала Павла Прилучного.
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фантастически постройневшая и сбросившая 40 килограммов Ольга Дибцева выглядела немного грустной на премьере. Так и хочется сказать: «Ольга, не стесняйтесь! От одного пирожного килограммы не вернутся, а вот настроение поднимется!»
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Анна Цуканова-Котт теперь на премьеры берет своего сына Михаила. Он настолько выглядит старше своих лет, что многие принимают их за супругов или брата с сестрой. К слову, мамина гордость недавно сыграл в картине своего отца и ярко себя проявляет как самостоятельная личность.
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Исключенная из третьей части «Холопа» Аглая Тарасова, заметно переживая, все же появилась на премьере. Актриса сияла, но в кулуарах все же обсуждали ее худобу. Может, тоже пироженку?
14/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов