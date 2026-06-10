Петровские манеры и современный шик: звезды на красной дорожке премьеры «Холопа‑3»

Современный гламур, стилизованный под эпоху XVII века, не оставил равнодушным никого. Давно знаменитости так не старались, выбирая наряды на ковровый выход.

Перевоспитать современных мажоров дело непростое. Но недаром Петр I был назван Великим! Только ему подсилу усмирить Павла Прилучного и Кристину Асмус. Как это было, выяснял корреспондент 5-tv.ru на премьере «Холоп-3».

Примеривший на себя образ создателя Российской империи Милош Бикович похоже так и не вышел из образа, выглядел сосредоточенным и все время поддерживал волнующуюся из‑за вспышек фотокамер супругу Ивану Малич.

Однако, главной императрицей вечера все же стала Кристина Асмус, затмив собой всех красавчиков на красной дорожке. Конечно же, благодаря поддержке подружек Люси Чеботиной и Маш Милаш.

Наверное, поэтому не менее смущенным, чем Бикович, выглядел Павел Прилучный. Похоже, что кого-кого, а его Петру Великому перевоспитать получилось. Чему, к слову, похоже был доволен Иван Охлобыстин. Отвечая на вопрос о роли психолога Льва Арнольдовича, лихо подчеркнул:

«Да какой там психолог — я просто старый чудак, который всех поучает! Хотя в этой части я чуть ли не стратег петровских реформ».

Почему спрятал глаза за темными очками Кирилл Нагиев, чего не хватает для улыбки Ольге Дибцевой и Анне Чиповской, кто стал главным партнером на красных дорожках для Анны Цукановой-Котт и о чем переживал Иван Охлобыстин. Подробнее смотрите в фотогалерее 5-tv.ru.