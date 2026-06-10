«Ответ за вертолет»: Трамп подтвердил атаку на Иран

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американские военные атаковали системы ПВО ИРИ возле Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану стали ответной реакцией за вертолет, сбитый исламской республикой. Об этом он сообщил порталу ABC News.

«Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью», — сказал глава государства.

Американский лидер также подчеркнул, что действия военных США должны быть «очень сильными и мощными». По его словам, Вашингтон должен был отреагировать на этот инцидент.

«Я считаю, что дать ответ очень важно. Они сбили вертолет, и мы прямо сейчас даем ответ. … Я полагаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным», — уточнил глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что не хочет возобновлять военную операцию против ИРИ, так как этот шаг может дорого обойтись Вашингтону. Он указал на то, что боевые действия привели бы в закрытию Ормузского пролива.

Ранее в Центральном командовании ВС США сообщили о нанесении ударов по Ирану. В ведомстве добавили, что атака на объекты исламской республики — реакция на сбитый вертолет Apache в Ормузском проливе.