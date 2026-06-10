Pokemon Gо: как кадры игроков стали достоянием военной разведки

Фото, видео: MICHAEL REYNOLDS/ТАСС; 5-tv.ru

Разработчики популярной игры передали 30 миллиардов сканов местности ключевому поставщику геопространственных данных Пентагона.

Разведки всего мира сейчас тестируют способы слежки и получения информации, казавшиеся пять лет назад просто фантастикой. Вот, например, новость последних суток, о покупке небольшой американской компанией базы данных игры Кадры игроков в Pokemon Go Для обывателя бессмысленная сделка. На самом деле военные получили в свое распоряжение огромный эксклюзивный объем информации, из десятков стран, с фотографиями и точными координатами.

О том как выглядит мечта современного шпиона — корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Пиджи, Раттата, Артикуно или более известный широкой публике Пикачу. 10 лет поклонники игры Pokemon Go сканировали камерами своих смартфонов улицы городов в поисках этих вымышленных монстров.

Но оказалось, это была никакая не игра. В компании — владельце бренда сообщили, что благодаря пользователям накопили огромную базу изображений местности. Эти данные пошли на создание навигационной системы, которая теперь будет применяться в военных целях.

«С помощью изображений пользователей была подготовлена 3D-модель, которая позволяет вам очень точно ориентироваться, если сигнал GPS исчезает. Niantic Spatial и американская компания Vantor объявили, что Vantor будет использовать навигационную систему для дронов и других военных роботов», — говорится на сайте Trouw.

Для понимания: американская компания Vantor специализируется, внимание, на пространственной разведке. На днях The Wall Street Journal даже хвасталась тем, как коммерческие спутники Vantor отправляют снимки прямо в телефоны боевиков ВСУ. То есть все сходится.

«Создаются трехмерные навигационные системы с детализацией до сантиметра и благодаря этому позволяют находить цель даже в условиях неработающего GPS и работающего РЭБ», — отметил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Смысл Pokemon Go состоит в том, что игрок ходит с телефоном по городу и на мониторе периодически высвечиваются покемоны — то есть карманные монстры. Их нужно ловить, а с кем-то из них виртуально сражаться.

При этом камера смартфона всегда включена и записывает каждое передвижение. Это совсем недавно — с задержкой на 10 лет — подтвердили в руководстве компании.

«Напомню, что наше приложение для сканирования — это один из способов, которым пользователи передают данные в систему. И в дальнейшем наши партнеры могут их использовать», — заявил генеральный директор компании — владельца Pokemon Go Джон Хэнк.

Фанаты покемонов по всему миру запереживали, услышав цифры. За годы работы пользователи сделали как минимум 30 миллиардов снимков местности по всему миру. При этом все считали, что просто играют в игру.

«То есть они фактически использовали приложение и игроков, чтобы собирать данные и улучшать геометрию местности. Получается, люди просто использовались как инструмент, как живые датчики», — отметил стример.

В ИТ-сфере поспешили объяснить: дело в том, что спутниковые изображения статичны и, как правило, делают снимки под одним углом. А вот благодаря ловцам покемонов одно и то же здание можно разглядеть с разных ракурсов. Для разведки и военных это бесценная информация.

«Очень часто покемоны крутятся возле зданий ФСБ, оборонных предприятий, воинских частей. Например, в Белоруссии большое количество покемонов полюбили авиационную базу», — подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

То есть, простыми словами, там, где интересно заказчикам.

«В России установить сегодня Pokemon Go официально нельзя. Компания ушла из нашей страны после 2022 года, но ведь до этого шесть лет собирала и сохранила снимки со смартфонов наших игроков. Однако вот что удивительно, в некоторых городах охотиться на покемонов можно до сих пор. При этом большинство этих городов стратегически важные», — заметил корреспондент.

Например, один отечественный блогер несколько месяцев назад проверил работу приложения в городке на границе с Эстонией. Там располагается ряд очень важных и засекреченных объектов. Какие именно, держат в тайне. И вот как раз там полно покемонов.

Но ведь таким образом теперь вполне можно себе нагулять немалый срок.

«Проблема заключается в том, что, если игрок фиксирует или снимает объекты, находящиеся под государственной защитой, это уже может считаться нарушением закона. Например, военные объекты, базы. Их съемка и фиксация запрещены», — отметил международный юрист Ален Дюфло.

При этом в руководстве компании аккуратно настаивают, что данные якобы идут для благих целей. Например, для роботов-курьеров, чтобы им проще было ориентироваться в городах. Правда, на вопросы о военных в компании уклончиво молчат.