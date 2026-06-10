ВС США начали наносить удары по Ирану
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Фото: Reuters/Pool via WANA; 5-tv.ru
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Удары наносятся в ответ на вчерашнее сбитие вертолёта Аpache американской армии.
ВС США начали наносить удары по Ирану. Об этом сообщили в Центральном командовании американских ВС.
«Эта миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — говорится в сообщении.
Уточняется также, что удары наносятся в ответ на сбитие вертолета Аpache армии США, которое произошло накануне.
Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars передает, что в Иране слышны взрывы в восточных районах провинции Хормозган.
Местные СМИ передают, что в Сирике был прилет снаряда, а также остров Кешм был атакован.
По данным Mehr, взрывы прозвучали в окрестностях портового города Бендер-Аббаса.