Фото: Reuters/Pool via WANA; 5-tv.ru

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Удары наносятся в ответ на вчерашнее сбитие вертолёта Аpache американской армии.

ВС США начали наносить удары по Ирану. Об этом сообщили в Центральном командовании американских ВС.

«Эта миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что удары наносятся в ответ на сбитие вертолета Аpache армии США, которое произошло накануне.

Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars передает, что в Иране слышны взрывы в восточных районах провинции Хормозган.



Местные СМИ передают, что в Сирике был прилет снаряда, а также остров Кешм был атакован.

По данным Mehr, взрывы прозвучали в окрестностях портового города Бендер-Аббаса.