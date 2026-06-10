На стиле: Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра
Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Актриса посетила постановку «Евгений Онегин» вместе с близкой родственницей.
Актриса Агата Муцениеце опубликовала совместный снимок со своей матерью Нонной Муцениеце. Фотография появилась в личном блоге артистки после посещения Большого театра.
На кадре мать и дочь позируют в фойе театра перед началом или после завершения спектакля «Евгений Онегин». Для культурного выхода Нонна Муцениеце выбрала черно-желтое платье длиной ниже колена и белые босоножки на платформе.
Сама актриса появилась в светлых атласных брюках и топе, дополнив образ яркой оранжевой туникой.
Агата Муцениеце с мамой.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце критически высказалась об увлечении короткими видеороликами в социальных сетях. По мнению актрисы, постоянный просмотр подобного контента может негативно сказываться на восприятии информации и концентрации внимания.
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