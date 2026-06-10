На стиле: Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра

Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса посетила постановку «Евгений Онегин» вместе с близкой родственницей.

Актриса Агата Муцениеце опубликовала совместный снимок со своей матерью Нонной Муцениеце. Фотография появилась в личном блоге артистки после посещения Большого театра.

На кадре мать и дочь позируют в фойе театра перед началом или после завершения спектакля «Евгений Онегин». Для культурного выхода Нонна Муцениеце выбрала черно-желтое платье длиной ниже колена и белые босоножки на платформе.

Сама актриса появилась в светлых атласных брюках и топе, дополнив образ яркой оранжевой туникой.

Агата Муцениеце с мамой. Instagram*/ agataagata

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце критически высказалась об увлечении короткими видеороликами в социальных сетях. По мнению актрисы, постоянный просмотр подобного контента может негативно сказываться на восприятии информации и концентрации внимания.

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