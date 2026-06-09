«Они звёзды олимпийского уровня»: Соловьев заступился за Авериных после слов Кошкиной

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Обсуждение спортивного наследия знаменитых гимнасток вышло за пределы телешоу и вызвало бурную реакцию поклонников. За спортсменок публично вступился их близкий человек.

Фигурист Дмитрий Соловьев, супруг гимнастки Дины Авериной, публично поддержал ее и ее сестру Арину в разгоревшемся скандале, сообщило издание Super.ru. Поводом стали высказывания телеведущей Яны Кошкиной и ее матери Маргариты, усомнившихся, что спортсменок правильно называют олимпийскими чемпионками.

В одном из телешоу Кошкины напомнили: у Авериных нет олимпийского золота. На Играх в Токио Дина завоевала серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам. Тот результат вызвал широкий резонанс: многие эксперты и болельщики сочли судейство спорным.

По мнению Соловьева, критикам уделяют неоправданно много внимания. Он подчеркнул, что сестры уже давно доказали свой уровень на мировой арене: они многократные чемпионки мира и Европы, годы лидировали в художественной гимнастике. Фигурист также отметил, что в данном споре большинство зрителей и специалистов поддержали именно гимнасток.

«Дина с Ариной в спорте уже доказали, что они звезды олимпийского уровня, что их достижения действительно олимпийские», — заявил Соловьев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Кошкина в детстве досаждала своей сестре Ренате.

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