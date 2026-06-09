Михаил Мамута назначен зампредом Банка России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Ранее он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Михаил Мамута с 10 июня официально назначен заместителем Председателя Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующий приказ подписала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Мамута, который ранее возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ), теперь будет курировать два новых структурных подразделения.

Сама служба прекратит существование в декабре, а пока на ее базе создаются Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН).

В новой конфигурации СЗПП сосредоточится на регулировании, аналитике, взаимодействии с потребителями, финансовой грамотности и доступности.

ДПН займется реактивным и превентивным поведенческим надзором, а также его методологической поддержкой. Исполняющими обязанности руководителей этих подразделений станут Екатерина Бутова и Сергей Колганов, ранее занимавшие посты заместителей главы упраздняемой службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина пропустила конференцию НАУФОР из-за больничного.

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