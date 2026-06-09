Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским вузам
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Информация о вынесенных предостережениях появилась в Едином реестре контрольных мероприятий.
Рособрнадзор объявил предостережения сразу четырем высшим учебным заведениям. Об этом сообщается в официальном канале ведомства на платформе МАКС.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
В список получивших предупреждения попали Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет. Информация об этих мерах уже размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Ранее надзорное ведомство уже фиксировало недочеты у других учебных заведений.
Так, Московская международная академия получила предупреждение за неполные сведения об образовательных программах на сайте.
Более серьезные претензии возникли к Московскому государственному лингвистическому университету — там локальные акты противоречили закону, а данные о программах были опубликованы в нечитаемых форматах. Кроме того, в заявлении о поступлении отсутствовала графа о потребностях абитуриентов-инвалидов.
Российский университет медицины нарушил процедуру проведения повторной промежуточной аттестации — ее принимал один преподаватель, а не полноценная комиссия.
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