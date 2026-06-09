Градус повышается: температура воздуха в Москве подскочит до плюс 33 градусов

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Охладиться не помогут даже тропические ливни.

В Москве на этой неделе будет горячее, чем на черноморских курортах. Жаркие рекорды возможны чуть ли не каждый день. Пик придется на пятницу, тогда столбики термометров могут подскочить до плюс 33. Снизить градус не помогут даже тропические ливни.

Гром и молнии как раз сейчас наблюдают жители столицы. Местами уже прошли дожди. Доберутся ли они до Петербурга, узнаем у нашего метеоролога.

«Мы живем в ожидании дождя, а Москва — в жаре по колено. Нам не надо жары непременно, а лишь только немного дождя», — сказал метеоролог Юрий Дормидонтов.

Прогноз оказался очень точным — не прошло и минуты, как в Северной столице действительно зарядил ливень, а ветер усилился. Не исключен даже град. Жара тоже откладывается — после прохождения циклона город охладится до +20.

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