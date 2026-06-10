Фото, видео: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE; 5-tv.ru

Западные же политологи считают: данная встреча не более, чем сотрясание воздуха.

Общеевропейский курс в отношении России сегодня вновь получил наглядное подтверждение в Таллине. В столице Эстонии в эти минуты проходит саммит лидеров восьми стран Северной Европы и Балтии.

Обсуждают новые поставки военной помощи Киеву, а также дополнительные меры политического и экономического давления на Москву. Приехал туда и Зеленский, так что встреча с первых минут приобрела отчетливо антироссийский характер. Какие заявления уже прозвучали — расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Они не дотерпели. И еще до начала итоговых заявлений участники таллинского антироссийского саммита выступили со своими тезисами. Но никого не удивили. Риторика все та же: еще сильнее бороться против России.

«Необходимо усилить совместное давление на подстрекателя, инициатора и страну, которая ведет войну. Давление на Россию должно возрастать», — заявил президент Эстонии Алар Карис.

Впрочем, прогрессирующая паранойя стран Балтии и Северной Европы, оформленная в саммит, — не более чем сотрясание воздуха, считают западные политологи. Слишком мелкие игроки эти государства.

«Это просто бряцание оружием. У них нет возможностей реально создать военно-промышленный комплекс, способный противостоять России. Будет лишь очередной перевод денег к богатым, к промышленникам, к военно-промышленному комплексу. Вот и все, больше ничего», — заявил политолог Марк Лоу.

При этом Зеленский не оставляет попыток спровоцировать Россию на удары по Прибалтике, совместно с НАТО осваивая маршруты пролета дальнобойных дронов по территории стран ЕС. Вот траектория движения БПЛА из Украины: через Польшу, далее вдоль границы Литвы, Латвии и Эстонии, а после — в Финляндию. Маршрут подтверждается и точками падения украинских беспилотников в указанных странах. Причем места запуска дронов, говорят специалисты, есть и на территории нашего северного балтийского соседа. Прибалтика Зеленского с удовольствием поддерживает, в том числе и в его грезах о скорейшем вступлении в НАТО.

«Мы вчера немного это обсудили на встрече с евротройкой, и они понимают, что на сегодняшний день вступление Украины будет в интересах НАТО. И в наших интересах быть частью большого альянса вместе с друзьями, которые помогали нам во время войны и укрепляли НАТО. И, между нами говоря, это также в интересах России, хотя Россия пока этого не ценит», — заявил Владимир Зеленский.

России сложно ценить эти шаги. Особенно наблюдая, как еще до вступления Украины в ЕС и военный блок Прибалтики уже мимикрирует под киевский режим. Местные депутаты жалуются на дискриминацию населения по русскоязычному признаку.

«Уже несколько раз поднимался вопрос, чтобы запретить язык в публичных местах. Уже много было случаев, и есть факты того, что делают замечания и детям, и взрослым, и в транспорте, и на детских площадках, что говорят не на том языке», — рассказала депутат парламента Латвии Юля Сохина.

Но в остальной части Старого света единогласия по поводу Украины нет. Противится Венгрия. Отворачивается Польша, где открыто пеняют Киеву за их страсть к нацизму.

«Я надеюсь, что президент в ближайшие часы заберет Орден Белого Орла, присужденный иностранцу Владимиру Зеленскому, который плюнул полякам в лицо, прославляя УПА*, которая убивала поляков. Я бы также объявил Владимира Зеленского персоной нон грата в Польше», — заявил депутат сейма Польши Януш Ковальский.

И больше не хотят делиться оружием с неблагодарными соседями.

«Мы подписали 63 контракта на 120 миллиардов злотых. Это крупнейшая программа в польской оружейной промышленности. Ни одна часть этой военной техники, ни одна деталь не попадет на Украину», — заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Но балтийские «тигры» и Зеленский пока не унывают. Продолжают попытки изображать грозный оскал и делать вид, что сами по себе способны хотя бы что-то решать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация внесена в перечень с экстремистских и запрещена в России.